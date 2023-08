Sicurezza idraulica: terminati i lavori del Consorzio di Bonifica sul fosso del Castagno

Porto Santo Stefano (Grosseto). Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud interviene anche nel comune di Monte Argentario.

I lavori

Sono infatti terminati i lavori di manutenzione ordinaria sul fosso del Castagno, in località Pozzarello, a Porto Santo Stefano.

Cb6, nell’ambito del piano delle attività della bonifica per l’unità idrografica Albegna, ha rimosso la vegetazione infestante in eccesso all’interno della sezione idraulica del corso d’acqua. I lavori sono preziosi per la messa in sicurezza idraulica dell’area in cui scorre il fosso, vista la presenza di abitazioni e strade. L’intervento è stato eseguito seguendo le direttive regionali per la tutela della flora e della fauna.