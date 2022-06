“Ambiente Clima Futuro”: il Fotoclub partecipa al progetto con una mostra

Anche Follonica partecipa al progetto nazionale Fiaf “Ambiente Clima Futuro”, con l’inaugurazione della mostra fotografica, domenica 19 giugno alle 18, a Casa Azul.

“Il concetto di ambiente comprende un sistema complesso di relazioni tra noi e quello che ci circonda – si legge in una nota degli organizzatori del progetto –. L’ambiente naturale è da sempre stato messo duramente alla prova, fino al punto in cui oggi si sono determinate le condizioni che prospettano un difficile ritorno all’equilibrio di rigenerazione di quanto utilizzato. Il progetto fotografico della Fiaf vuole essere un’occasione per riflettere su questo processi di trasformazione, raccontando sia i luoghi e le attività dove esistono progetti ed esperienze di recupero per un ritorno ad un ambiente più naturale, sia quelle situazioni dove sono ancora in corso sfruttamento e depauperamento per sostenere un sistema economico sempre più bisognoso di risorse difficilmente rinnovabili, in un ritmo di crescita inconciliabile con il mantenimento di equilibrio naturale. Nel particolare momento di passaggio che stiamo vivendo oggi, vorremmo dare una visione del problema dell’ambiente a cavallo tra il passato e le buone pratiche che, sia a livello pubblico che privato, vanno nella direzione di un futuro con una maggiore attenzione per l’ambiente e per il suo equilibrio.”

Ad esporre il Fotoclub Follonica Bfi, attraverso le socie Monica Brassi e Sara Giovannoni, presentato dal presidente Antonio Presta.

Il dibattito dell’inaugurazione sarà tenuto dal professor Marcello Pagliai, Accademico dei Georgofili, membro onorario della Società italiana di scienza del suolo (Siss) e dell’International union of soil sciences (Iuss), con una relazione sul tema “Suolo, cambiamenti climatici e agricoltura: un futuro preoccupante”.

Le opere rimarranno esposte dal 16 al 23 giugno.