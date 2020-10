Alunna positiva al Coronavirus: un’altra classe della scuola superiore in quarantena

Dopo la chiusura di una classe, da lunedì prossimo un’altra classe della scuola dell’Istituto statale di istruzione superiore di Follonica sarà chiusa per Covid. La Asl di Grosseto ha infatti registrato un’alunna positiva e il dirigente scolastico ha comunicato l’isolamento domiciliare (quarantena).

Le attività didattiche della classe continueranno a distanza, mentre le altre classi svolgerano le normali attività didattiche in presenza e in sicurezza.

“Ancora una classe in quarantena – dichiara il sindaco Andrea Benini –, sappiamo allo stesso tempo che la scuola è il luogo in cui i protocolli vengono applicati con rigore, dobbiamo stare attenti ‘fuori’, all’uscita, nelle occasioni di incontro, dobbiamo sentirci tutti coinvolti con massimo senso di responsabilità, rispettando tutte le misure, semplicissime, a cui siamo chiamati ad aderire, mascherine, distanziamento personale, pulizia delle mani”.

“La Asl Toscana Sud Est ci ha informato della necessità di dover mettere in quarantena un’altra classe e i docenti che sono risultati contatti stretti dello studente stesso – aggiunge la dirigente scolastica dell’Istituto statale di istruzione superiore di Follonica Alessandra Marrata -. Le altre classi potranno regolarmente continuare a frequentare la scuola in sicurezza, in quanto all’interno dell’Istituto vengono attuati scrupolosamente tutti i protocolli anti-Covid previsti dalla normativa vigente. La classe in quarantena, già a partire da lunedì, proseguirà l’attività didattica in modalità a distanza”.