Alloggi edilizia residenziale pubblica: ecco il bando del Comune, come fare domanda

E’ in pubblicazione il bando per la formazione della graduatoria per gli aspiranti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Roccastrada; il bando, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge regionale 2/2019, viene gestito in forma associata per garantire un bacino di popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, tra i Comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Castiglione della Pescaia.

Il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo sono disponibili nell’apposito espositore nell’atrio del palazzo comunale in Corso Roma 8 oppure possono essere scaricati dal sito internet dell’amministrazione comunale (www.comune.roccastrada.gr.it), oppure ritirati all’ufficio U.O. 3 “Servizi alle associazioni e alle imprese”, previo appuntamento telefonico contattando il numero 0564.561244 o inviando un’e-mail all’indirizzo sociale@comune.roccastrada.gr.it.

Le domande potranno poi essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo previo appuntamento telefonico oppure spedite a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Roccastrada, all’indirizzo “Corso Roma 8 – Cap 58036” riportando nome, cognome e indirizzo del mittente specificando “Contiene domanda band Erp 2020”.

Il termine di presentazione delle domande è fissato entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre 2020 per cui, in caso di spedizione a mezzo servizio postale, non si terrà conto della data del timbro dell’ufficio postale di accettazione.