Vento: allerta arancione su costa centro-sud e isole; gialla su aree interne centro-sud e crinali

Allerta arancione per vento forte dalle ore 12 alle ore 20 di domani, lunedì 21 febbraio, sulla costa centro meridionale e sulle isole dell’Arcipelago. Lo ha emesso la sala operativa della Protezione civile regionale.

Sempre per vento forte, codice giallo per le zone interne centro-meridionali e i crinali appenninici. Per l’aumento del moto ondoso, una criticità gialla per rischio mareggiate interesserà, a partire dalle 12 di domani, le zone costiere centro-sud e le isole.

I fenomeni sono legati al calo di pressione determinato dall’arrivo sulla Toscana di una rapida perturbazione, attesa per domani, che porterà anche precipitazioni e temporali sparsi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo