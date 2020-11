Vento: allerta meteo gialla estesa fino alle 20 di sabato 21 novembre

Esteso fino alle ore 20 di domani il codice giallo per vento. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione ad eccezione di alcune aree settentrionali.

Per oggi previste residue piogge, in particolare in Appennino e sulle zone centro-meridionali della regione. Fino al pomeriggio, possibili isolati brevi temporali su grossetano e Arcipelago. Una lieve attenuazione del vento è attesa sempre per domani, sabato. Mare molto mosso sull’Arcipelago.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.