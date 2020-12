Maltempo: allerta meteo arancione per vento e mareggiate in Maremma

Dalla serata di oggi è previsto un nuovo intenso peggioramento meteo a partire dal nord ovest della Toscana.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento e mareggiate e giallo per quanto riguarda neve e rischio idrogeologico.

Il codice arancione interessa l’intero litorale toscano (tranne la Lunigiana dove rimane giallo) e le isole e sarà in vigore fino alle 13 di domani.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.