Allerta meteo arancione, il Comune: “Situazione sotto controllo, scuole aperte a Grosseto”

Il bollettino meteo del centro funzionale regionale della Toscana comunica che, a partire dalla mezzanotte e fino alle 15 di domani 10 dicembre, ci sarà un rischio pioggia con codice di allerta arancione.

“Al momento la situazione è sotto controllo, con particolare riferimento al fiume Ombrone, che è rientrato nell’alveo. Le scuole della città, dunque, saranno regolarmente aperte – si legge in una nota del Comune di Grosseto -. In queste ore è stato aperto il Centro operativo comunale, le strutture tecniche e i reperibili sono stati allertati. Eventuali variazioni saranno comunicate con tempestività. Si invitano i cittadini a utilizzare la massima cautela in ogni spostamento”.