Temporali in arrivo: allerta meteo di codice arancione anche in provincia di Grosseto

L’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica porta un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche.

In base al bollettino emesso dalla Sala unificata della protezione civile è prevista criticità arancione per temporali forti dalla mezzanotte di martedì 5 ottobre fino alle 6, sempre del 5 ottobre, nelle zone a nord ovest della Toscana e lungo tutta la costa compreso l’Arcipelago, con particolare intensità di pioggia prevista in provincia di Massa Carrara, già a partire dal tardo pomeriggio di oggi, 4 ottobre .

Sempre per oggi è livello di criticità gialla per mareggiate e temporali lungo la costa, le isole e nella parte nord ovest della Toscana, la stessa in cui dalla mezzanotte del 5 ottobre scatterà l’allerta arancione. Da mezzanotte del 5 ottobre fino alle 6 di martedì 5 ottobre tutta la Toscana sarà interessata, oltre che dalla criticità arancione già detta, anche dalla criticità gialla per temporali anche nell’interno, eccetto la Val tiberina e la Valdichiana. Dal pomeriggio di oggi vento di Scirocco forte sull’Arcipelago, sulla costa grossetana e sui rilievi nord-occidentali. Da domani 5 ottobre Libeccio con raffiche anche forti sulla costa centro settentrionale

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.