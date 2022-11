Maltempo: allerta meteo di codice giallo per pioggia, temporali, vento e mareggiate

Pioggia, temporali ma, soprattutto, vento e mareggiate caratterizzeranno in buona parte le prossime ore di oggi, lunedì 21 novembre, e la giornata di domani, martedì 22 novembre. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, per mareggiate (valido dalle 6 di lunedì e fino alle 20 di martedì 22 novembre) e per vento (dalle 22 di lunedì e fino alle 20 di martedì 22 novembre).

In particolare, dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 21 novembre, sono previste piogge sulle zone nord-occidentali in graduale estensione nel corso della serata al resto della regione, con possibili temporali e colpi di vento in particolare su Arcipelago e zone costiere. Nel corso della mattina di domani, martedì 22 novembre, precipitazioni più sparse sulla costa, ancora diffuse nell’interno. Tendenza a miglioramento dal pomeriggio con graduale cessazione dei fenomeni.

Quanto al vento, nel corso della giornata di lunedì intensificazione dei venti di Libeccio, in rotazione a sud in serata. Raffiche molto forti su Arcipelago, litorale meridionale e zone sottovento all’Appennino. Nella notte di domani, martedì, venti in rotazione a Maestrale, con raffiche molto forti soprattutto sull’Arcipelago, ma anche sulla costa centro-meridionale e sull’Appennino. Graduale attenuazione dal tardo pomeriggio.

Nel corso della giornata di lunedì 21 moto ondoso in aumento a nord di Capraia e lungo la costa settentrionale. Domani, martedì, il mare sarà molto mosso sotto costa, agitato al largo e nell’Arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.