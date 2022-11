Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti in Maremma

In arrivo anche sulla Toscana una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico. L’allerta inizialmente riguarderà le zone a nord ovest, a partire dalle ore 20 di oggi, giovedì, fino alle ore 13 di domani, venerdì. Successivamente, si estenderà al resto della Toscana, con validità dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, venerdì. Emesso inoltre un codice giallo per mareggiate per le isole e il tratto di costa centro-settentrionale, valido dalle ore 8 fino alle 20 di domani, venerdì.

La diminuzione della pressione sul Mediterraneo centrale, causata dall’arrivo di una perturbazione atlantica, interesserà la Toscana tra la sera di oggi, giovedì, e la giornata di domani, venerdì. Da sabato nuovo aumento della pressione con residue condizioni di instabilità.

Oggi parzialmente nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale isolato, più probabili sul nord ovest e sulle zone meridionali. Dalla sera peggioramento a partire dalle zone di nord ovest con precipitazioni in rapida estensione al resto della regione nel corso della notte, possibili temporali localmente forti. Domani, venerdì, fino alle prime ore del mattino tempo perturbato con possibili temporali su tutto il territorio regionale, localmente forti. Nel corso del pomeriggio i temporali tenderanno a divenire più isolati. Possibili forti raffiche di vento e grandinate.

Previsto, sempre per oggi, un’intensificazione dei venti di Scirocco su Arcipelago e litorale con raffiche fino a 50-60 km/h. Domani, venerdì, nel corso della notte rotazione dei venti a Libeccio con raffiche fino a 60-80 km/h sul litorale centro settentrionale, su Arcipelago a nord dell’Elba, in Appennino e sui versanti sottovento ad esso; altrove raffiche fino a 40-60 km/h. Sempre per domani, nel corso della notte, moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso e dalla mattina fino ad agitato sul litorale centro settentrionale a nord dell’Elba.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.