Allerta meteo per vento, domani scuole chiuse in alcuni comuni maremmani

A seguito dell’allerta meteo, rischio arancione per il forte vento, diramato dalla Protezione Civile, il sindaco Andrea Biondi, con propria ordinanza n. 19, ha disposto, per l’intera giornata di martedì 26 marzo, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Anche il sindaco di Scarlino, con propria ordinanza, ha disposto, per l’intera giornata di domani, la chiusura di tutte le scuole, compreso il Nido d’Infanzia, presenti nel territorio del Comune di Scarlino.

A seguito dell’emissione dell’allerta meteo regionale per vento forte, anche l’amministrazione comunale di Capalbio comunica in via precauzionale e cautelativa, tenendo conto dei possibili disagi negli spostamenti degli scuolabus nei percorsi di prelievo degli studenti, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, così come dei servizi educativi e del cimitero comunale per la giornata di domani.

Dopo un tavolo congiunto con Regione e prefettura, il Comune di Manciano ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado e compresi asili nido, su tutto il territorio comunale, a seguito dell’allerta meteo arancione per vento forte, diramata dal centro funzionale della Regione Toscana.

Analoga decisione è stata presa anche dal Comune di Massa Marittima.