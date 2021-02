Allerta meteo per neve: scuole chiuse in Maremma. Ecco dove

Grosseto

Allerta meteo di codice arancione diramata dalla sala operativa della Protezione civile regionale sul territorio comunale di Grosseto per neve dalle 21 di oggi, venerdì 12 febbraio, alle 10 di sabato 13 febbraio. Allerta meteo gialla per vento per l’intera giornata di sabato 13 febbraio.

Le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale rimarranno chiuse. Prestare attenzione.

Manciano

Domani, sabato 13 febbraio, le scuole superiori di Manciano resteranno chiuse per allerta meteo rischio neve.

Chiuse anche le scuole superiori di Pitigliano e Sorano.

Notizia in aggiornamento