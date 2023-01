Allerta neve, l’Unione dei Comuni mette in campo mezzi ed operai: “Limitare spostamenti”

Nella giornata di domani, giovedì 19 gennaio, sono previste sul territorio delle Colline Metallifere precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o localmente di temporale, con nevicate a quote collinari e temperature in ulteriore diminuzione su valori al di sotto delle medie.

Nella giornata di venerdì 20 gennaio sono previsti forte vento e rischio di formazione di ghiaccio. La Protezione civile intercomunale sta monitorando l’evolversi della situazione e invita i cittadini a seguire le pagine web ufficiali dell’Unione di Comuni e dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada per avere aggiornamenti ed informazioni in tempo reale.

Per questa emergenza neve/ghiaccio, il Servizio di Protezione Civile associata dell’Unione ha attivato sul territorio dei comuni membri 2 mezzi dotati di lama spazzaneve, 2 mezzi dotati di spargisale e 24 operai agricolo-forestali per la conduzione dei mezzi e le operazioni manuali di spalamento di neve e di spargimento di sale, coordinati dal personale tecnico dell’Unione.

E’ previsto anche l’intervento di personale e mezzi dell’associazione di volontariato Vab delle Colline Metallifere, con la quale l’Unione ha in essere una convenzione per il supporto in eventi di protezione civile.

Viste le previsioni meteo, si consiglia di limitare il più possibile gli spostamenti e di adottare la massima prudenza alla guida.

Si raccomanda, inoltre, la protezione dei contatori e degli impianti delle utenze domestiche.