Temporali e rischio idrogeologico: allerta meteo arancione su tutta la provincia di Grosseto

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato l’avviso di criticità meteo e il codice, che ieri era previsto giallo per l’intera Toscana, diventa arancione su tutta la costa e nelle zone centrali, sempre per temporali, piogge, vento e rischio idrogeologico. La validità è confermata dalle ore 18 di oggi, sabato 24 settembre, fino alle ore 12 di domani, domenica 25.

La perturbazione in transito su gran parte della Toscana è infatti in rapido peggioramento e le precipitazioni, inizialmente concentrate nella zone nord occidentali, si estenderanno alle rimanenti zone della regione, in particolare alle zone centrali e alla costa centro meridionale. In serata e durante la notte le precipitazioni assumeranno carattere prevalentemente temporalesco; possibili anche violenti colpi di vento e grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

La nota del Comune di Grosseto

In seguito al bollettino meteo emesso dal Centro funzionale regionale della Toscana, il codice “giallo” indicato per la giornata odierna, 24 settembre, relativamente al rischio idrogeologico e rischio temporali, è stato modificato in “arancione” (allerta). Lo stesso codice di allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali si protrarrà anche fino a tutta la giornata di domani, 25 settembre. In apertura il Centro operativo comunale di Grosseto, le strutture comunali sono state allertate ed è stata predisposta la transennatura dei sottopassi.

I cittadini sono invitati a prestare massima attenzione e cautela negli spostamenti.