Verso le amministrative: nasce l’alleanza tra Udc e Popolo della Famiglia

L’Udc e il Popolo della Famiglia “hanno concordato di impegnarsi congiuntamente per le prossime elezioni amministrative a Grosseto e negli altri centri della provincia interessati in nome dei comuni valori e di un altrettanto comune condivisione di temi che vanno dalla difesa della vita, al sostegno alla famiglia, alla necessità di una forte attenzione anche a livello locale per le politiche sociali, in particolare nei confronti degli anziani e dei più deboli, per una sanità efficiente e presente sul territorio, per adeguate politiche giovanili e per il no al gender“.

“Popolo della Famiglia ed Udc si augurano vivamente che queste istanze possano trovare accoglienza in programmi ed iniziative del centrodestra, perchè l’area di centro di ispirazione cristiana ne sarebbe rafforzata – termina la nota dei due movimento politici –, cosi come sarebbero garantiti i principi del popolarismo europeo”.