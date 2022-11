Allarme prezzi e caro-energia: le ricette anticrisi di Confconsumatori

L’allarme energia, il caro-prezzi e l’inflazione si fanno sentire anche a Grosseto e provincia, come testimoniano l’ultima indagine di Coldiretti su dati Istat (che fa registrare un aumento del 16,6% dei generi alimentari su base mensile, record toscano) e l’indice dei prezzi al consumo elaborato dal servizio Statistica del Comune (che registra +3,6% rispetto al mese precedente e +12,7% rispetto allo stesso mese del 2021). E di fronte a questo scenario decisamente inquietante per i cittadini, Confconsumatori ritiene opportuno rivolgere alcuni consigli.

«Per quanto riguarda l’energia – ricorda l’avvocato Marco Festelli, responsabile di Confconsumatori Grosseto e Confconsumatori Toscana e vicepresidente nazionale di Confconsumatori –, la nostra associazione ha ribadito anche di recente al nuovo Governo le istanze manifestate nell’iniziativa “Pentole vuote” dell’aprile scorso: riteniamo che nell’immediato il decreto Aiuti-Quater non possa prescindere dal riconoscere anche alle famiglie i benefici della rateizzazione lunga prevista per le imprese e dalla moratoria dei distacchi dei contatori di tutte le utenze in caso di morosità».

«Sui prezzi – aggiunge l’avvocato Festelli – Grosseto risulta purtroppo da tempo ai vertici nazionali degli aumenti, per varie motivazioni. A parte i fattori contingenti, cioè la crisi globale che coinvolge tutti, il nostro territorio sconta caratteristiche geografiche e logistiche particolari, come la carenza di vie di comunicazione adeguate e la morfologia della provincia, molto estesa e con poca densità abitativa, che certo non aiutano la competitività. In ogni caso, vogliamo rivolgerci ai consumatori con alcuni consigli utili: vista la situazione attuale, occorre dedicare particolare tempo e attenzione a valutare le offerte migliori sui singoli prodotti in vendita nelle varie tipologie di distribuzione al dettaglio, dai negozi ai supermercati, fare tesoro delle carte bonus e delle promozioni e limitare gli sprechi, soprattutto in ambito alimentare, razionalizzando e limitando gli acquisti in base a quanto effettivamente occorre alla famiglia. Inoltre, invitiamo a segnalare al nostro sportello tutte le situazioni anomale e particolarmente gravi di aumenti di prezzo».

La sede di Confconsumatori Grosseto è in via della Prefettura 3 (è possibile scrivere a grosseto@confconsumatori.it oppure telefonare al numero 0564.417849 dalle ore 15 alle ore 19).