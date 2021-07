“Cartoni in piazza”: il film “Alla ricerca di Nemo” nel piazzale dei Rioni

Torna a grande richiesta “Cartoni in piazza“, la rassegna cinematografica per grandi e piccoli che propone il meglio dei film d’animazione della casa di produzione più amata e conosciuta al mondo: “Disney-Pixar”.

Capolavori da guardare sotto le stelle insieme a tutta la famiglia nel piazzale dei Rioni davanti al mare dell’Argentario, a Porto Santo Stefano.

L’iniziativa, organizzata dalla Proloco di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario, ha come obiettivo quello di creare intrattenimento e stimolare allo stesso tempo la fantasia e la curiosità dei più piccoli, ma anche dei più grandi.

L’organizzazione infatti richiede la complicità del pubblico per creare una platea colorata e originale. Sedie, teli da mare, ciambelle, gonfiabili, poltrone, ogni seduta “non convenzionale” sarà la benvenuta.

La selezione dei titoli, questo anno, è stata fatta in favore di pellicole a tema ambientale, per lanciare un messaggio di sensibilizzazione e stimolare la riflessione su una tematica quanto mai attuale ed importante.

Domenica primo agosto la manifestazione inizierà alle 19.00 nel piazzale dei Rioni con i gonfiabili, dalle 21.00 inizio della proiezione del film “Alla ricerca di Nemo” (Animazione, Usa, 2003, 97 minuti) di Andrew Stanton.

Nelle profondità della grande barriera corallina, Marlin, un pesce pagliaccio troppo protettivo, si avventura in un’audace missione di salvataggio quando Nemo, suo figlio, viene catturato da un sub. Affiancato dalla indimenticabile amica Dory, Marlin compie il suo importantissimo viaggio “Alla ricerca di Nemo”, scoprendo un oceano pieno di personaggi unici e divertenti.

Nuota in un oceano di divertimento e emozioni in questo epico film che ha conquistato il premio Oscar nel 2004 come miglior film d’animazione.

Informazioni: http://www.prolocomonteargentario.it

E-mail: info@prolocomonteargentario.com