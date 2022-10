“Raccontare le guerre, costruire la pace”: la giornalista Alice Pistolesi alla Settimana della Bellezza

Sarà la giornalista Alice Pistolesi la “voce” della terza giornata della Settimana della Bellezza dedicata al tema della pace.

Giornalista freelance, toscana, Pistolesi nella redazione de “L’atlante delle guerre e dei conflitti del mondo“, un importante progetto editoriale e culturale, che annualmente esce con un numero – un vero e proprio atlante, appunto – nel quale vengono raccontati non solo i conflitti in essere, ma anche le iniziative di cooperazione per cercare di ricostruire pace.

“L’atlante” è un progetto editoriale molto più ampio, di cui un ruolo importante lo riveste il sito, aggiornato costantemente e che non segue la logica della “cronaca internazionale”, ma prova a raccontare quello che accade scoprendo le cause che portano alle troppe guerre. E poi, come detto, la pubblicazione annuale, che raccoglie dati, informazioni e riflessioni ed è la trave portante dell’intero progetto. Infine, gli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, su temi differenti ma sempre legati ai diritti umani e sempre pensati per raccontare le cause delle guerre e i modi per pensare alla pace; gli incontri pubblici, i convegni; la produzione di mostre fotografiche e storiche; la produzione di documentari e film; la partecipazione a progetti di cultura della mondializzazione, in rete con altre associazione e organizzazioni; l’affiancamento alle organizzazioni che si occupano di cooperazione internazionale.

Alice Pistolesi sarà a Grosseto lunedì 24 ottobre. La mattina terrà un incontro con gli studenti dei licei Chelli, mentre nel pomeriggio in sala Friuli (ore 17) terrà un incontro pubblico sul tema: “Raccontare le guerre, costruire la pace”.

La Settimana della Bellezza è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e dalla Fondazione Crocevia con la co-organizzazione di Comune di Grosseto. Gode, inoltre, della collaborazione di altri uffici diocesani: in particolare, l’ufficio scuola-Irc; il servizio di pastorale giovanile; l’ufficio comunicazioni sociali. La “Settimana” vede, poi, la collaborazione del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile “Luoghi dell’Infinito”; della Fondazione Polo Universitario Grossetano, della Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma.

Main sponsor: Fondazione Bertarelli e Fondazione The Rada Zocco Foundation.