Premio Donida Junior: giovane cantante grossetana sale sul podio del concorso

E’ di Venturina Terme il vincitore del Premio Donida Junior 2019. Si tratta di Alberto Giuntini, 12 anni tra pochi giorni, che ha conquistato immediatamente la giuria con la sua interpretazione del brano “Nonno Hollywood” di un altro livornese d’eccellenza, Enrico Nigiotti.

Alberto ha aperto la finale del Premio Donida Junior, concorso nazionale alla sua seconda edizione dedicato ad interpreti e cantautori under 18 che si è tenuta lo scorso 19 ottobre a Bologna, nell’Arena del Fico Eataly World, e dopo di lui nessuno dei concorrenti ha saputo fare di meglio. La sua tranquillità, insieme alla padronanza del brano, gli hanno consegnato una vittoria contro ogni pronostico.

Molto brave anche Arianna Bagaglini, 16 anni, cantautrice di Cerveteri (Roma), che ha presentato il suo brano “Sabbia”, ed Alice Camaiti, sedicenne grossetana, cantautrice anche lei col suo brano “Silenzio”, che si sono classificate rispettivamente al secondo e al terzo posto tra i circa 50 concorrenti che si sono presentati da tutta Italia alle selezioni per il Premio Donida Junior 2019. L’evento di Bologna è stato presentato da Anna Del Vacchio.

La giuria di esperti, formata da Laura Valente, cantante e voce dei Matia Bazar e docente al Cet, la scuola di Mogol, Dario Cantelmo direttore artistico della casa discografica Saar Records, produttore televisivo e musicista, Simone Zani, giornalista musicale, collaboratore di All Musica Italia, Pasquale De Feo, compositore e autore diplomato al Cet di Mogol, produttore ed organizzatore di spettacoli teatrali ed eventi musicali, Ileana Falcone, giornalista musicale, ha decretato all’unanimità la vittoria di Alberto Giuntini, che è stato premiato da Monica Donida, patron del concorso e nipote del grande compositore Carlo Donida Labati, cui il Premio è dedicato, e da Pasquale De Feo come rappresentante della giuria.

Alberto Giuntini canterà come ospite, il prossimo 30 ottobre, alla finale della X edizione del Premio Donida over 18 che si terrà a Milano al Memo Restaurant Music Club. La serata, che festeggerà i 10 anni del prestigioso concorso nazionale oltre ai 50 anni dell’edizione discografica del brano “La compagnia” di Mogol e Carlo Donida, vedrà la partecipazione straordinaria di Einar, che offrirà la sua personale interpretazione di questo famoso brano da cui prende il nome “La compagnia di Donida”, ovvero l’associazione che organizza e gestisce sia il Premio Donida che il Premio Donida Junior, oltre a promuovere artisti ed eventi musicali con Mogol come presidente onorario.

Il Premio Donida è un concorso musicale che ha il sostegno della Siae ed è dedicato al ricordo del maestro Carlo Donida Labati, autore di numerosi successi della musica italiana e a lungo collaboratore di Mogol. Il Premio è finalizzato a trasmettere messaggi di carattere culturale e artistico di esempio per i giovani.

È proprio con la volontà di conservare la memoria del vasto patrimonio artistico di questo grande maestro che è nata nel 2008 l’associazione culturale La Compagnia di Donida, fondata dalla nipote Monica Donida insieme alla sua mamma Laura Donida.

Carlo Donida Labati è stato uno dei più importanti compositori italiani. Tra le sue innumerevoli composizioni: “Al di là”, “Le colline sono in fiore”, “Gli occhi miei”, “Vecchio scarpone”, “La spada nel cuore” e “La compagnia”, quest’ultima reinterpretata da Vasco Rossi nel 2007.