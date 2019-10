Donida Junior: una grossetana alla finale nazionale del premio musicale

Quattro i finalisti nazionali selezionati fra i molti concorrenti della seconda edizione del Premio Donida Junior.

Arriveranno il 19 ottobre a Bologna, nell’arena del Fico Eataly World per disputarsi la vittoria in questo concorso che ha esordito solo l’anno scorso a Grosseto, ma che ha subito visto in gara giovanissimi concorrenti da tutt’Italia.

Il Premio Donida Junior, per interpreti e cantautori under 18, nasce sull’onda del più noto Premio Donida per cantautori ed interpreti over 18, che è ormai alla sua decima edizione.

I concorrenti junior di quest’anno sono Alice Camaiti di Grosseto (16 anni), Andrea Tolini di Caltanisetta (15 anni), Arianna Bagaglini di Cerveteri (16 anni), Alberto Giuntini di Venturina Terme (11 anni) e ospite d’onore sarà la vincitrice della scorsa edizione, Sofia Biordi di Tuscania (Viterbo), 12 anni, una voce speciale e una grande padronanza scenica.

Anche questa seconda edizione Junior è stata organizzata e diretta da Anna Del Vacchio, insegnante grossetana. A maggioranza toscana, dunque, la finale nazionale del Premio Donida Junior 2019, che si avvarrà della competenza tecnica ed artistica di una giuria composta da varie personalità della musica e dello spettacolo che valuterà, subito dopo i concorrenti junior, anche le esibizioni dei 30 semifinalisti della decima edizione del Premio Donida over 18.

Fino al 10 ottobre sono aperte le iscrizioni alla decima edizione del Premio Donida, concorso musicale dedicato al ricordo del maestro Carlo Donida Labati, autore di numerosi successi della musica italiana e collaboratore, a lungo, di Mogol. Il Premio è finalizzato a trasmettere messaggi di carattere culturale e artistico di esempio per i giovani.

È proprio con la volontà di conservare la memoria del vasto patrimonio artistico di questo grande maestro che è nata nel 2008 l’associazione culturale La Compagnia di Donida, fondata dalla nipote Monica Donida insieme alla sua mamma Laura Donida. Presidente onorario dell’associazione è Mogol.

Carlo Donida Labati è stato uno dei più importanti compositori italiani. Tra le sue innumerevoli composizioni: “Al di là”, “Le colline sono in fiore”, “Gli occhi miei”, “Vecchio scarpone”, “La spada nel cuore” e “La compagnia”, quest’ultima reinterpretata da Vasco Rossi nel 2007.

Al concorso possono partecipare compositori, cantautori ed interpreti che abbiano un’età minima di 18 anni.

Per iscriversi basterà inviare i documenti e il proprio brano online sul sito www.premiodonida.it (dove è possibile trovare anche le informazioni relative alla decima edizione e le modalità di partecipazione). La scadenza per le iscrizioni è il 10 ottobre.

Novità di questa decima edizione: il cantautore potrà presentare un brano in lingua italiana o dialettale, sottolineando in tal modo l’apertura e la rilevanza che lo stesso Donida ha sempre manifestato verso le forme dialettali nell’arco della sua intensa e ricca carriera.

I brani pervenuti verranno esaminati da una commissione artistica composta da esperti del settore, quali Boris Guertler (direttore generale di Saar Records), Massimo Luca (compositore e autore, produttore discografico, chitarrista acustico dei principali cantautori italiani, tra cui Battisti, Mina, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Ron…), Laura Valente (cantante, musicista ed insegnante al Cet, la scuola di Mogol), Salvatore Depsa (scrittore e autore musicale, televisivo, teatrale), Simone Zani (giornalista musicale e collaboratore di All Music Italia).

Questa commissione selezionerà i 30 brani che accederanno alla semifinale del 19 ottobre, che avrà luogo appunto a Bologna, nell’arena del Fico Eataly World, in via Paolo Canali 8, subito dopo la finale del Premio Donida Junior. Durante la semifinale di Bologna verranno decretati i 10 cantautori e i 5 interpreti che accederanno alla finale nazionale della decima edizione del Premio Donida, che si terrà il 30 ottobre a Milano al Memo Restaurant Music Club.

Il brano che vincerà il Premio Donida nella finale di Milano del 30 ottobre sarà, sotto forma di singolo, distribuito in tutti i maggiori store digitali con edizioni Saar Records/La Compagnia di Donida e avrà una promozione professionale di almeno 90 giorni in radio, tv, carta stampata, con interviste e passaggi sui mass media per la promozione del brano.

I cinque finalisti della categoria interpreti si esibiranno su brani del maestro Donida e concorreranno all’assegnazione di una borsa di studio per interpreti al Cet, la splendida e prestigiosa scuola di Mogol immersa nel verde delle colline umbre..

Inoltre, da quest’anno, tra l’associazione Compagnia di Donida e l’associazione Minuetto Mimì Sarà nasce una collaborazione grazie alla quale due tra i partecipanti alla finale del Premio Donida over 18 avranno l’opportunità di essere selezionati per accedere direttamente anche alla finale del Premio Mimì Sarà.

Il Premio Donida è patrocinato e sostenuto da Siae – Società italiana degli autori ed editori.

Nel 2019 ricorrono due eventi importanti per l’associazione La Compagnia di Donida: il 10° “compleanno” del Premio Donida e il 50° “compleanno” del brano “La compagnia” con testo di Mogol e musica, appunto, di Carlo Donida Labati, che ha visto la sua prima edizione proprio nel 1969. Molte importanti sorprese e novità ci saranno dunque per i festeggiamenti a Milano il 30 ottobre, data in cui ricorre anche il compleanno del grande maestro Carlo Donida Labati, alla cui memoria il Premio Donida è dedicato.

Mail: [email protected] – Cell.340.5548007

Facebook: https://www.facebook.com/premio.donida