Cambio sedi elettorali, Cesario: “Il Comune informa in modo superficiale i cittadini”

“Con sorpresa e stupore, apprendiamo tramite Facebook che, in previsione della prossima tornata elettorale per le amministrative del 3 e 4 ottobre, su Castiglione della Pescaia avverrà il trasferimento di ben tre sedi elettorali. Nello specifico la n. 6, 7 e 10“.

A dichiararlo è Alfredo Cesario, candidato a sindaco di Castiglione della Pescaia per la coalizione di centrodestra.

“A comunicarlo un dipendente comunale, estremamente solerte nell’annunciare alla community social questa importante novità – sottolinea Cesario -. Quello che lascia basiti è, oltre al merito di questa discutibile scelta da parte dell’amministrazione Farnetani a poco più di un mese dal voto, la forma ed i mezzi con cui viene comunicata. E’ normale informare la popolazione attraverso un social, oltretutto non avvalendosi di canali ufficiali? E’ vero che tempo fa era stata inviata una breve nota stampa, riportata per intero sul sito internet del Comune. Ma in un periodo come questo, in cui molti elettori si trovano fuori comune per trascorrere le vacanze, è pensabile che basti questo per dare corretta informazione?”.

“Detto questo, quello che ci auguriamo vivamente è che il Comune provveda a inviare, presso il domicilio delle persone interessate, comunicazione scritta tramite servizio postale o messo comunale. Un modo certo affinché ogni castiglionese, interessato a questa modifica, possa esserne correttamente informato nei tempi giusti e nella forma corretta. Oltretutto non viviamo in una metropoli, le zone sono facilmente circoscritte e raggiungibili in tempi relativamente celeri – continua il candidato –. Inoltre il ritiro del tagliandino per aggiornare la tessera elettorale dovrebbe avvenire di persona presso il Front Desk, ovvero il bancone di ingresso del Comune, secondo un calendario programmato seguendo rigorosamente l’ordine alfabetico. Lo sportello lavorerebbe per scaglioni tutti i giorni fino al 19 agosto, dalle 8.30 alle 12.30. Inutile sottolineare il fatto che molte persone, come già detto in precedenza, nel mese di agosto potrebbero essere in vacanza, o per motivi professionali, vista la stagione, in difficoltà ad allontanarsi dal luogo di lavoro“.

“Per cui non sarebbe stato meglio dare l’informativa e effettuare la consegna del tagliando attraverso l’invio di un’unica missiva? Avremmo ottenuto certezza dell’informazione e promosso un servizio al cittadino degno, non dico di un’amministrazione efficiente, ma almeno adeguata ad assolvere le sue funzioni – termina Cesario -. A meno che l’obiettivo non sia proprio quello di creare confusione, celando dietro questa manovra l’intento di limitare una parte degli elettori all’esercizio di un loro fondamentale diritto”.