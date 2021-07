Verso le amministrative, Cesario: “Piano di ripresa e resilienza opportunità imperdibile”

Per Alfredo Cesario, candidato a sindaco per il centrodestra a Castiglione della Pescaia, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è un’opportunità imperdibile per impostare una visione di lungo periodo e programmare importanti interventi strutturali a beneficio dei cittadini. Il Pnrr, infatti, lanciato la scorsa primavera, interpreta ed integra il Dispositivo europeo (lo strumento nel quale è prevista la maggior parte dei fondi) a supporto degli Stati membri dell’Unione Europea per la ripresa economica e sociale post-pandemia.

Il piano prevede una quota di intervento di oltre 200 miliardi di euro, tra sovvenzioni e prestiti agevolati. ” Molte delle azioni che si potranno, anzi, si dovranno realizzare attraverso il Pnrr sono di competenza delle amministrazioni locali – spiega Cesario – e Castiglione della Pescaia non può farsi trovare impreparato di fronte ad un’occasione storica di questa portata”.

“Essendo stato per un lungo periodo esperto nazionale presso la Commissione Europea a Bruxelles – afferma Cesario – ho acquisito le competenze che oggi si rendono indispensabili in un Comune per l’elaborazione delle strategie di accesso a questi strumenti. Abbiamo tracciato le linee guida del nostro programma elettorale affinché possa essere in larga parte armonico e sinergico proprio con il Pnrr. Allineando le nostre proposte programmatiche, e quindi di governo, a quelle previste dal Pnrr, ci prepariamo ad affrontare con tempestività ed efficacia i temi della transizione verde, della trasformazione digitale, della crescita intelligente e inclusiva, della coesione sociale e territoriale, della resilienza economica, sociale e istituzionale e della salute, con il potenziamento delle strutture e dei servizi sanitari territoriali e dei servizi sociali”.

“Pensando in questo modo – continua Cesario – ci mettiamo in condizione di attuare tutte le potenzialità del programma, in un contesto dove sarà possibile inserire e valorizzare gli interessi della nostra comunità locale, considerando e garantendo aiuto ad ogni fascia e categoria della popolazione. La squadra che metteremo in campo sarà in grado di utilizzare i fondi del Pnrr per intervenire in modo deciso e sostanziale anche su altri temi cari ai castiglionesi: penso alla riqualificazione delle infrastrutture per l’impresa, il turismo, l’ambiente, la promozione del territorio, la scuola. C’è un estremo bisogno di accelerare su alcune progettualità di interesse pubblico contemplate nelle aree di intervento del Pnrr e di farlo subito, permettendo a Castiglione della Pescaia di recuperare il tempo perduto ed inserirsi finalmente a pieno titolo e con grande dignità in un contesto di più largo respiro“.

”E’ giunto il momento – conclude Cesario – che a Castiglione tramonti la politica di piccolo cabotaggio, di realizzazione poco efficace, di scarsa e talvolta inesistente pianificazione strategica. A breve presenteremo i candidati della lista ‘Viva Castiglione’ ed il programma elettorale”.