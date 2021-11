Liceo musicale: studentessa grossetana vince concorso internazionale

A Sogliano al Rubicone, un piccolo borgo ricco di tradizioni e di storia in provincia di Forlì-Cesena, si svolge ogni anno il prestigioso concorso internazionale per giovani musicisti “Luigi Zanuccoli”.

Giunto alla 18^ edizione, il concorso si pone l’obiettivo non solo di individuare e valorizzare giovani talenti musicali, ma anche di creare un momento di incontro e scambio culturale fra giovani provenienti da numerose nazioni. Alessia Cerbone, studentessa della 5^ del Liceo musicale “L. Bianciardi” di Grosseto e pianista di talento seguita e formata dal professore Giovanni Cardia, ha partecipato al concorso internazionale lo scorso 25 ottobre per la categoria riservata ai Licei musicali. Interpretando il primo tempo della Sonata op. 28 di L. van Beethoven, Alessia ha ottenuto il 1° premio con 95/100.

Per la giuria, composta di docenti e concertisti internazionali, le capacità di Alessia sono sembrate tali da tributarle il prestigioso premio, una grande soddisfazione per l’alunna e allo stesso tempo un importante riconoscimento per il Liceo musicale “L. Bianciardi” di Grosseto.

Il traguardo raggiunto dimostra che il percorso verso l’eccellenza non è mai scevro di sacrifici, ma che l’impegno e la dedizione vengono sempre premiati. Complimenti ancora ad Alessia e auguri per la sua futura carriera artistica.