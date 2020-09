Verso il ballottaggio, Ciompi: “Di Giacinto snobba la delega per le politiche di tutela animali”

“Che fine hanno fatto le politiche di tutela degli animali?“.

Se lo chiede Francesco Ciompi, assessore “sospeso” di Follonica a Sinistra della giunta Benini con deleghe a bilancio, patrimonio, fondi europei, recupero ex Colonia marina, Società partecipate, Pari opportunità, politiche di tutela e cura degli animali, commentando la presentazione dell’ipotetica giunta di centrodestra.

“Il candidato Di Giacinto – continua Ciompi – ha dimenticato una delega molto importante e spesso sottovalutata: quella per le politiche di tutela e cura degli animali. Nei pochi mesi in cui siamo stati in carica, la coalizione e Follonica a Sinistra hanno potuto comprenderne fino in fondo l’importanza Nel territorio di Follonica sono presenti moltissime realtà come le colonie feline che vengono gestite grazie allo straordinario lavoro di volontarie e volontari che, oltre al tempo e alla passione, spendono di tasca propria per il cibo e i farmaci”.

“Nel corso dei mesi ci sono stati molti incontri con queste volontarie e volontari e si sono avviate delle progettualità con il fine di risolvere le criticità che incontrano nella gestione delle colonie. Pensiamo allo stallo per i gatti che devono essere sterilizzati pre e post intervento, pensiamo alle campagne per la sterilizzazione, alla revisione del regolamento per la tutela degli animali. Mi aspetto da chi ambisce a gestire la città più attenzione per le centinaia di persone attente e attive a favore dei diritti e delle necessità degli animali – termina Ciompi -. Sicuramente arriveranno pronte delle giustificazioni, come accorpamenti di deleghe, ma non cambia la sostanza: a mio avviso una dimenticanza di questo tipo è poco accettabile e irrispettosa”.