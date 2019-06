Consiglio comunale, Bragaglia: “Opposizione senza documenti, serve rispetto”

“La legislatura non è certo iniziata nel migliore dei modi”.

Così il capogruppo della lista di opposizione “Per Civitella Paganico” Alessandro Bragaglia commenta al termine del primo consiglio comunale.

“Come opposizione – afferma Bragaglia, parlando anche per conto dei colleghi Franco Rossi, Marco Verdiani e Claudia Catocci – non abbiamo avuto a disposizione alcun documento prima della celebrazione del consiglio. In pratica abbiamo avuto l’ordine del giorno senza allegati che avrebbero dovuto esservi inseriti. Abbiamo immediatamente segnalato la cosa al segretario comunale ed al sindaco che, durante l’assise, ha affermato che questa cosa non si ripeterà scusandosi“.

“Lo vogliamo vivamente sperare – afferma ancora Bragaglia – e non saremo disponibili a discutere su argomenti dei quali l’amministrazione non ha dato opportuna informazione, obbligatoria per legge e per il regolamento che disciplina l’attività del consiglio comunale”.

Insomma, Bragaglia accetta le scuse guardando comunque avanti. “Non so come funzionasse nel passato – afferma il capogruppo –, ma noi saremo un’opposizione attenta e scrupolosa, per questo chiediamo il massimo rispetto per l’opposizione”.