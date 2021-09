Verso le amministrative, il viceministro Todde: “Alleanza tra Pd e 5 Stelle sarà vincente”

“L’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd, sperimentata a Grosseto in occasione delle prossime elezioni amministrative, può avere successo ed è sinonimo di garanzia”.

Il viceministro allo sviluppo economico Alessandra Todde, in visita a Grosseto per sostenere la candidatura di Leonardo Culicchi a sindaco del capoluogo maremmano, esprime il suo parere in vista della tornata elettorale.

Todde ha incontrato Culicchi e alcuni candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale nel gazebo dei pentastellati in piazza Dante.

“I candidati di Movimento 5 Stelle e centrosinistra hanno a cuore i cittadini – ha spiegato Todde -. Adesso è il momento della concretezza, di mettere da parte le solite promesse preelettorali. Grosseto è una bella città di provincia, che può rifiorire grazie a questa alleanza che vede in Culicchi il candidato sindaco. Questa coalizione ricalca l’esperienza del Governo Conte Bis, porta in sè valori come uguaglianza, solidarietà e legalità, pur lasciando immutate le caratteristiche intrinseche dei partiti che la compongono. La garanzia di questa alleanza è data dal fatto che condivide un programma portato avanti da Pd e Movimento 5 Stelle durante i cinque anni della consiliatura che si è appena chiusa“.

“Quando arriveranno i fondi del Pnrr a Grosseto – ha continuato Todde -, sarà necessario analizzare le reali esigenze dei cittadini. Il capoluogo maremmano dovrà puntare su ambiente, commercio e sviluppo di piccole e medie imprese, implementando infrastrutture che siano coerenti con i bisogni della città. E’ giusto infatti fare una politica non urlata, ascoltando i cittadini e capendo quali siano le loro priorità“.

“Dobbiamo riprendere il progetto ‘Rifiuti zero’ – ha aggiunto il candidato a sindaco Leonardo Culicchi, durante un breve scambio di opinioni con il viceministro – perchè questa strategia rappresenta il futuro e perchè è un passaggio inevitabile. La nostra coalizione dovrà dare una svolta alla città. La nostra campagna elettorale si sviluppa su un percorso di equilibrio e di cambiamento, i cittadini stanno apprezzando questo modus operandi. Ringrazio tutti i candidati al Consiglio comunale perchè si sono messi a disposizione della città e noi valorizzeremo il loro ruolo e le loro capacità“.