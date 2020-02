Alert System: il servizio arriva nelle scuole e nelle strutture ricettive

Gli assessorati alla Protezione civile, all’istruzione e al turismo del Comune di Manciano hanno lavorato a un progetto congiunto volto alla sensibilizzazione delle istituzioni, in questo caso le scuole, e delle strutture private, per l’iscrizione alla piattaforma Alert System, per poter usufruire del servizio di informazione telefonica con cui vengono comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole e tutte notizie utili, di interesse generale a carattere emergenziale.

L’iscrizione, attraverso la registrazione del numero di cellulare personale e del numero di telefono fisso di abitazioni, scuole e strutture ricettive, garantisce una comunicazione capillare, rapida ed efficace in merito agli scenari di criticità emessi dalla Protezione civile regionale e dalle misure che il Comune adotta per il proprio territorio.

Dal Comune, così, sono state inviate delle lettere e delle e-mail con le quali sono stati esortati i rappresentanti scolastici, le associazioni di categoria e le strutture ricettive a invitare le famiglie, gli alunni e gli operatori a registrarsi alla piattaforma Alert System per usufruire del servizio in vigore già da anni.

“Una delle cose su cui stiamo investendo dall’inizio del nostro mandato – spiega il consigliere delegato alla Protezione civile, Luca Giorgi – è il progetto di Alert System, che dallo scorso anno è stato potenziato con il servizio ‘Divulgare per informare’. Ad ogni allerta meteo, in base al colore-criticità dell’allerta e alla tipologia di evento connessa (temporali, rischio idrogeologico, idraulico reticolo minore, vento, neve, ghiaccio) spiegherò personalmente ai cittadini, tramite i nostri canali social, cosa prevede la criticità del colore assegnata all’evento connesso, basandosi sugli schemi del Centro funzionale regionale. Inoltre, durante ogni allerta meteo l’ufficio di Protezione civile del Comune informa costantemente e in tempo reale con dei comunicati stampa la situazione pluviometrica e idrometrica del territorio, la situazione della viabilità comunale e delle strade principali, il tutto grazie a una proficua collaborazione con il volontariato di Protezione civile della Misericordia di Manciano che ha creato un binomio perfetto istituzione Comune – volontariato, sotto ogni aspetto operativo e funzionale di intervento”.

“Le scuole – commenta l’assessore all’istruzione, Daniela Vignali – sono parte integrante della comunità e devono rimanere aggiornate su tutto quello che succede fuori delle aule. Anche le famiglie degli studenti, allo stesso modo, devono essere al corrente di ciò che succede, in maniera tempestiva ed efficace. Solo attraverso l’adesione alla piattaforma Alert System, è possibile tutto questo”.

“Stesso discorso vale per le strutture ricettive del territorio – ribadisce l’assessore al turismo, Valeria Bruni -. È necessario che come per osmosi le istituzioni e le realtà imprenditoriali locali comunichino senza filtri. Alert System è un progetto a cui crediamo molto, implementato e cresciuto nel giro di poco tempo. Le strutture ricettive tutte, come gli alberghi, gli agriturismi, le locande, i grandi resort e i ristoranti dovrebbero adottare l’Alert System per dare un servizio completo agli utenti”.

Il sindaco di Manciano Mirco Morini sostiene con forza il progetto congiunto tra assessorati e spiega che “solo il lavoro certosino di questa amministrazione e l’unione di intenti della Giunta sanno dare risposte concrete alla nostra comunità”.