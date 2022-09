Alert System: ecco come iscriversi al servizio del Comune che avvisa su allerta meteo e situazioni di rischio

Il Comune di Manciano, insieme all’Unione dei Comuni, ha rinnovato il sistema di comunicazione alla popolazione per le allerte di Protezione Civile Alert System: il servizio di informazione telefonica con cui vengono comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole.

Il servizio è attivo a Manciano già dal 2015 e poi potenziato dall’amministrazione comunale nel 2017. Tale sistema consente di ricevere telefonicamente, da parte del Comune, comunicazioni riguardanti l’emanazione di allerte meteo del sistema di Protezione Civile regionale e aggiornamenti sulle situazioni di rischio in atto. Al fine di consentire a ogni cittadino di essere informato e aggiornato sulle situazioni di potenziale pericolo che possono interessare il territorio, l’amministrazione comunale invita i cittadini a iscriversi gratuitamente al servizio Alert System a questo link: https://registrazione.alertsystem.it/manciano.

I cittadini che sono già iscritti al servizio non devono fare una nuova iscrizione, ma coloro che non l’abbiano mai fatta o che abbiano nel tempo cambiato numero telefonico e i propri dati, devono compilare di nuovo il modulo. Dunque, per l’iscrizione al servizio è possibile compilare l’apposito modulo che si aprirà cliccando sul link allegato Alert System oppure è possibile rivolgersi direttamente al Comune per avere un supporto nella registrazione al servizio.