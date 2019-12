“Romeo e Giulietta”: Ale e Franz sul palco del Teatro Moderno

Una versione mai vista della più celebre storia d’amore shakespeariana, interpretata da Ale e Franz.

È “Romeo e Giulietta, nati sotto contraria stella”, quarto spettacolo della stagione teatrale 2019/2020 del Comune di Grosseto, in scena al Teatro Moderno, lunedì 9 dicembre, alle 21.

Il duo comico Ale e Franz (al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa) propone una personalissima interpretazione della tragedia di William Shakespeare: una versione divertente e a tratti surreale, un incontro fra la commedia e il dramma, una messa in scena che oscilla tra la parodia e la rappresentazione più spassionata dell’animo umano. Il regista Leo Muscato dirige un cast tutto al maschile capitanato dal duo, cui affida il compito di interpretare due dei sette vecchi comici girovaghi chiamati a raccontare la dolorosa vicenda di Romeo e Giulietta.

Nonostante si tratti di una storia che tutti già conoscono, i sette attori malandati vogliono provare a raccontarla seguendo lo spirito elisabettiano, interpretando tutti i personaggi, anche quelli femminili. Ma le loro buone intenzioni non si sposano con le effettive capacità: si rubano le battute e poi si aiutano. Non riescono a nascondere la loro personalità vera e neppure i loro rapporti interpersonali. Perché in questo spettacolo c’è molto degli uomini che salgono sul palco: “Sotto contraria stella” è il racconto dell’attore che veste i panni di un personaggio. Presi singolarmente sembrano “avanzi di teatro”, messi insieme formano una compagnia tragica involontariamente comica che nonostante tutto riesce a far vincere su ogni cosa la storia dei due amanti e anche a far commuovere. Forse perché dalla loro goffaggine traspare una verità che insinua un dubbio: che in questa storia siano proprio loro, più di chiunque altro, a essere… nati sotto contraria stella.

Sul palco con Ale e Franz c’è un gruppo di attori d’esperienza: Eugenio Allegri, Paolo Graziosi, Marco Gobetti, Marco Zannoni e Roberto Zanisi. Il duo comico per la prima volta si cimenta in un testo scritto da altri: da 25 anni infatti Ale e Franz sono impegnati nei teatri italiani con pièce frutto della loro creatività, ma il testo di Moscato aveva attirato la loro attenzione la prima volta che andò in scena, 14 anni fa, e adesso tocca a loro interpretare questa improbabile storia di Romeo e Giulietta.

La prevendita dei biglietti è disponibile fino al giorno precedente lo spettacolo sui siti web.comune.grosseto.it/comune/, www.boxol.it , oppure in queste rivendite autorizzate:

Bartolucci Expert (via de Mille 5, Grosseto);

Ipercoop centro commerciale Maremà (Commendone, Grosseto);

Tabaccheria Amoroso (piazza del Mercato 34/36, Grosseto);

Coop (via Chirici, Follonica;

Pro Loco (via Roma, Follonica);

Iat Orbetello (piazza Della Repubblica 1, Orbetello).

Inoltre, i biglietti saranno in vendita anche la sera della rappresentazione, al botteghino del Teatro Moderno, dalle 19 alle 21.