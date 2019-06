Alcolici ai minori: controlli a tappeto dei carabinieri a Follonica

Nell’ultimo fine settimana sono proseguiti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Follonica nei confronti di locali pubblici più frequentati in orari serali e notturni.

Particolare attenzione è stata posta alla diffusione degli stupefacenti ed alla somministrazione di alcolici ai minori. Nel corso delle verifiche i militari hanno sorpreso, in un noto pub della movida follonichese, minorenni tra i 15 ed i 17 anni a cui erano appena stati somministrati cocktail contenenti superalcolici. Il fenomeno del consumo di alcolici tra i minori, che interessa altre il 42% della popolazione nazionale tra 11 e 17 anni, è in preoccupante crescita esponenziale. Oltre il 60% in più ogni anno sono i minori che si aggiungono alla lista dei consumatori di alcolici con frequenza giornaliera o settimanale.

Da qui la necessità di verificare il rigoroso rispetto delle norme da parte di tutti i locali pubblici, che giocano un ruolo importante nel porre freno al fenomeno, e nei casi di violazione, come quello accertato dai Carabinieri di Follonica, per i barman ed il gestore scattano l’immediata denuncia penale e le sanzioni amministrative che in caso di reiterazione potranno determinare la chiusura del locale fino a tre mesi.