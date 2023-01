Caro carburanti, Aloisi: “Prezzi alle stelle in città, il Comune favorisca impianti ‘no logo'”

“A Follonica il prezzo dei carburanti è tra i più alti della zona”.

A dichiararlo è l’ex assessore comunale Alberto Aloisi.

“Un dato non nuovo a cui siamo tristemente abituati da anni, ma che sta diventando di particolare rilievo ora che la tendenza dei prezzi al rialzo dei carburanti sta pesando tantissimo nelle tasche delle persone – spiega Aloisi -. La differenze del prezzo alla pompa tra Follonica ed altre realtà vicini quali, ad esempio, Venturina e Grosseto, e evidente. E, senza girarci intorno, è acclarato che a fare la differenza sono le cosiddette pompe bianche; cioè quei distributori di carburanti indipendenti, non vincolati ad una delle major petrolifere. Occorre pertanto che l’amministrazione comunale corra velocemente ai ripari e favorisca le condizioni politiche e tecniche affinché anche a Follonica altri gruppi di distribuzione possano installare impianti ‘no logo’“.

“Il tema è di particolare attualità per l’importanza economica che riveste, visto che l’aumento dei costi di trasporto incide sui beni finali tra cui in mondo particolare i prodotti alimentari. I prezzi aumentano. ma gli stipendi sono rimasti invariati e le famiglie follonichesi sono in difficoltà. L’abbassamento dei prezzi dei carburanti a livello locale passa anche da una maggiore concorrenza – termina Aloisi -. Occorre pertanto aprire un tavolo anche con le catene già esistenti in città per valutare l’opportunità di aprire nuove pompe di benzina”.