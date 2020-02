Quattro nuovi alberi nel giardino della scuola di via Giotto

Quattro piante trovano casa nel giardino della scuola di via Giotto.

Dopo il melograno messo a disposizione da Sistema e messo a dimora nel cortile solo poche settimane fa, arrivano rinforzi. L’azienda Green Service ha infatti donato alla scuola quattro alberi: un falso Pepe, un leccio, una magnolia e un prunus. Ieri è avvenuta la piantumazione, alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici e al verde urbano, Riccardo Megale. La messa a dimora degli alberi fa parte di un progetto svolto dai bambini delle quarte (A-B-C-D), coordinato dall’insegnante di religione Amelia Gaviano. Il tema scelto è stato “Fratellanza, modello di umanità”.

Le immagini del tragico incendio in Australia viste alla televisione hanno fatto nascere nei bambini un desiderio di riscoperta dell’umanità; per questo, gli alunni hanno pensato di diventare alberi, simbolo di fratellanza in quanto donano generosamente ossigeno agli uomini. Così, in questa nuova “veste verde”, hanno partecipato alla sistemazione delle piante nel giardino, alla presenza dell’assessore Megale.

La piantumazione degli alberi è segno dell’attenzione che l’amministrazione comunale di Grosseto ha nei confronti delle prossime generazioni: un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di verde è sinonimo di salute e decoro. Sensibilizzare i ragazzi al rispetto verso l’ambiente – grazie a docenti preparati e seri che contribuiscono alla buona riuscita di iniziative come questa – rappresenta il primo passo verso una società veramente eco-friendly.