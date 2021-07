“Alberi maestri kids”: al Parco della Maremma lo spettacolo itinerante dedicato ai bambini

Sabato 17 luglio, al Parco naturale della Maremma, fa tappa la stagione teatrale estiva con “Alberi maestri kids“, uno spettacolo itinerante dedicato ai piccoli dai 4 ai 10 anni. Il biglietto costa 3 euro: per prenotare e acquistare l’ingresso è possibile rivolgersi al centro visite del Parco naturale della Maremma, tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30 (tel. 0564.393238, e-mail centrovisite@parco-maremma.it).

La rassegna, ideata dal Comune di Grosseto con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, dedica il secondo appuntamento del calendario ai bambini con un’avventura da non perdere in mezzo alla natura. Partenze alle 18, alle 18.15 e alle 19.30 con gruppi di un massimo di 25 persone ciascuno.

«“Alberi maestri kids” – dichiarano dalla compagnia – è un viaggio di iniziazione rivolto ai bambini tra i 4 e i 10 anni. Utilizzando le tecniche del teatro immersivo, momenti di incontro con esseri straordinari, suoni registrati con il sistema bi-neurale e restituiti in cuffia, i bambini saranno portati a vivere un’esperienza straordinaria, in cui la fascinazione performativa si mescolerà ad una vera e propria esperienza personale. “Alberi maestri kids” è una performance alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa. Un cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la sua stupefacente esistenza, con la sua complessità, la sua intelligenza e la sua incredibile capacità di analizzare e risolvere situazioni complesse, di agire in rete, di affrontare aggressioni».

Il soggetto e la regia sono di Michele Losi, la drammaturgia di Sofia Bolognini e Michele Losi; lo spettacolo è prodotto da Produzioni Pleiadi, Campsirago Residenza.