Emergenza Covid: un nuovo albergo sanitario in provincia di Grosseto

Inizia il primo maggio e terminerà il 31 dello stesso mese la convenzione sottoscritta tra l’Asl Toscana Sud Est con l’Hotel Il Borgo Nuovo di Manciano, che diventerà il nuovo, e unico, albergo sanitario della provincia di Grosseto.

Questa convenzione è stata stipulata in sostituzione di quella con il Cieloverde Camping di Marina di Grosseto, che terminerà il primo maggio.

Di tutte le strutture ricettive che avevano partecipato all’avviso di manifestazione d’interesse del 26 ottobre 2020, e che sono state ricontattate, solo due hanno manifestato la disponibilità: l’Hotel Cerinella di Semproniano e l’Hotel Borgo Nuovo di Manciano.

La scelta dell’azienda è però caduta su quest’ultima struttura perchè più facilmente raggiungibile. L’albergo dispone di 14 camere per gli ospiti covid positivi, oltre a due locali per i servizi igienici situati nella parte inferiore del complesso che saranno adibiti a spogliatoi per il personale e per ottimizzare la separazione dei flussi.

Ricordiamo che hanno accesso all’ospitalità e ai servizi degli alberghi sanitari persone con positività accertata per Covid-19; asintomatici o pauci sintomatici in condizione clinica compatibile con la permanenza a domicilio e con requisiti socio abitativi non idonei al mantenimento in sicurezza del necessario isolamento. Oltre al costo della convenzione, sono a carico dell’Azienda sanitaria la fornitura e il ricambio della biancheria, la ristorazione e tutte le operazioni di sanificazione.