Ad Alberese un intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Sono partiti i lavori di riqualificazione che riguardano una porzione dei marciapiedi presenti nella frazione di Alberese.

L’intervento andrà a completare il tratto di marciapiede esistente in via del Geniere, all’angolo con via Giorgioni, rendendo così più agevole il passaggio dei pedoni e delle persone con difficoltà motorie.

L’operazione ha un valore totale di circa 20mila euro e sarà realizzata dall’azienda edile Banini Ivano srl.

“Manteniamo alta l’attenzione verso le necessità delle frazioni – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -. In particolare vogliamo che le infrastrutture del territorio siano fruibili in tutta sicurezza da parte dell’intera comunità, con interventi all’insegna della funzionalità e dell’inclusività.”