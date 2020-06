Al volante senza patente e senza assicurazione non si ferma al posto di blocco: rintracciato

Un uomo quarant’anni, alla guida di una Smart, non si è fermato all’alt imposto dalla Volante della Polizia di Stato.

L’episodio si è verificato ieri, in tarda serata, in via Giusti, a Grosseto, quando gli operatori di Polizia, che stavano espletando un normale servizio di controllo del territorio, hanno intimato all’automobilista di fermarsi. L’uomo, con diversi precedenti penali e per furto e guida in stato di ebbrezza, invece di accostare ha accelerato cercando di dileguarsi.

Dai successivi accertamenti il conducente è stato rintracciato e dai controlli documentali è stato possibile accertare che circolava alla guida di un’auto priva della copertura assicurativa R.C.A. obbligatoria e privo della patente di guida perchè sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Il veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo e sequestrato.

Al conducente, responsabile delle violazioni al codice della strada, sono stati elevati i verbali per le relative contestazioni amministrative.