Al via i corsi della Corale Puccini per ragazzi

La Società Corale G. Puccini anche per l’anno scolastico 2019-2020 è lieta di presentare i cori giovanili.

I Corsi saranno tenuti dal maestro e direttore artistico Walter Marzilli la cui professionalità, preparazione culturale e grande esperienza sono riconosciute ed apprezzate dai più prestigiosi istituti e conservatori in Italia e all’estero.

Il primo incontro, per ragazzi e genitori, si terrà lunedì 16 settembre alle 19:00, presso la sala prove della Società Corale, al del centro commerciale Gorarella, primo piano settore F.

Le prove avranno la durata di 45 minuti una volta a settimana, con orario che sarà concordato tra il Direttore e gli iscritti per venire incontro alle esigenze di tutti.

Il progetto presentato dal M° Marzilli si rivolge a voi giovani, che frequentano le scuole primarie e secondarie di 1° e 2°grado.

La scoperta e un nuovo approfondimento musicale avverranno attraverso vari argomenti, trattati in via teorica e soprattutto sperimentati e vissuti da voi tra sorpresa e stupore. Gli iscritti muoveranno i primi passi tra ritmo e melodia, affronterete la lettura delle note attraverso il famoso Metodo Ward e riceveranno anche elementi di tecnica della Direzione.

Per informazioni tel. 389-5140984

mail: [email protected] – [email protected]

web: www.coralepuccini.org