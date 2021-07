Al Parco della Maremma arrivano i pirati con il Bucinella Festival

In Maremma arrivano i pirati con il Bucinella Festival.

Il secondo appuntamento ad Alberese, frazione di Grosseto, è al Parco naturale della Maremma: sabato 3 luglio dalle 19 l’itinerario faunistico A6 si trasformerà in un palcoscenico ospitando i protagonisti di alcune tra le più affascinanti leggende di Maremma.

Il costo del biglietto di ingresso è 3 euro: è consigliato prenotare e acquistare il biglietto prima dell’evento chiamando il numero 331 7646562 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 oppure scrivendo a bucinellafestival@gmail.com o ancora prenotando e acquistando l’ingresso al Centro visite del Parco della Maremma tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 (per informazioni: 0564 393238 o centrovisite@parco-maremma.it).

L’associazione TetraClan, un gruppo emergente di attori di origini grossetane, ha scritto “I pirati di Maremma” proprio per il Bucinella Festival. «Tra i boschi e i prati del Parco – spiegano gli organizzatori del Festival – sarà possibile incontrare i pirati della ciurma di Ariodemo Barbarossa alla ricerca di tesori nascosti, la bella Marsilia e la sua governante che faranno merenda raccontandosi il mito delle prime meduse dei mari di Maremma. Poi si partirà per un’avventura via mare, tra canzoni e duelli, alla volta di Costantinopoli per approdare alla corte del Sultano Solimano, molto triste e alla ricerca d’una nuova moglie». I protagonisti di “Pirati di Maremma” sono Claudia Biancotti, Nicola Perone, Arianna Regina e Lorenzo Scribani.