“Al femminile”: tre appuntamenti per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna

L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, assieme alla neoeletta Commissione pari opportunità della cittadina costiera, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, presenta il progetto “Al femminile“, tre appuntamenti diversi fra loro dedicati alle donne, che si svolgeranno nelle strutture culturali più importanti del territorio.

La voce recitante di Enrica Pistolesi, accompagnata da Paolo Mari alla chitarra, con la regia di Daniela Marretti, metterà in scena domenica 6 marzo, alle 11, all’interno del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia “La topastra” di Stefano Benni; il giorno seguente, alle 17, al Museo Casa Rossa Ximenes. è in programma un recital dal titolo “Dedicato” e martedì 8 marzo, alle 17, la biblioteca comunale “Italo Calvino” di piazza Garibaldi ospiterà il reading musicale “Il corpo delle donne”.

«La Giornata dell’8 marzo – dichiarano il sindaco Elena Nappi e la consigliera delegata alle pari opportunità Jessica Biancalani – nasce per ricordare il cammino compiuto delle donne verso la parità. Un percorso ancora impervio dove non sono mancate lotte e conquiste sociali importanti, ma ancora oggi ci possiamo imbattere in sofferenza, discriminazione e prevaricazioni. Donne e uomini assieme devono contribuire a dare valore a questo giorno perché diventi un momento indelebile nella memoria di ognuno di noi, ricordandoci di tutte quelle donne oggetto di violenza fisica e morale, vittime di femminicidio, un vile gesto che nessun movente potrà mai giustificare. Una giornata, quella dell’8 marzo, in cui il nostro pensiero va rivolto a coloro che hanno combattuto per l’affermazione di diritti sacrosanti come lavoro, salute e libertà individuale».

«Come amministratrici – concludono Nappi e Biancalani – continuiamo a impegnarci affinché la nostra comunità sia sempre più equa, giusta e in grado di valorizzare le capacità e le qualità di ognuno, indipendentemente dal sesso, solo così possiamo contribuire a lasciare alle future generazioni una società migliore e meno classista, maschilista e prepotente, ma capace anche di valutare le persone per il merito e per le qualità».

La nuova Commissione pari opportunità eletta nei giorni scorsi dal Consiglio comunale è così composta: Alessandra Rapini, Catia Contri, Rosangela Dagani, Valeria Crippa, Barbara Belardi, Berta De Angelis, Erika Franceschetti, Giada Ghini, Alba Lozzi, Lorenza Leoncini, Gianna Renzetti e Cinzia Piazzi.