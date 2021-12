“Al Cassero… è Natale”: le iniziative in programma nel weekend

“Al Cassero… è Natale”, il villaggio di Babbo Natale ospitato nei suggestivi spazi della cinquecentesca Fortezza medicea di Grosseto, presenta sabato 18 e domenica 19 dicembre un articolato programma di animazioni ed eventi.

Il villaggio sarà aperto – come al solito – dalle 15.30 alle 19.30, con ingresso consentito con Green Pass semplice. Ad ogni ora, dalle 16 in poi, ci sarà l’appuntamento con la Baby Christmas Dance riservata ai più piccoli. Alle 16 e alle 17.30 si terranno i laboratori creativi per bambini, dal titolo “La gara dei doni” e “Storie di Natale sotto l’albero”; sempre alle 16 e alle 17.30 partiranno dalla piazza d’armi le apprezzatissime visite guidate alla scoperta della storia dell’imponente fortificazione progettata da Baldassare Lanci.

Alle 18 grande attrazione con lo spettacolo di circo-teatro di strada “Gl’è Diffizzzile”. In scena la famiglia Perrotta: clown, acrobati, giocolieri, fuoco per uno spettacolo originale che racchiude in sè la poesia e il virtuosismo circensi. Naturalmente saranno fruibili tutti gli altri spazi della Fortezza, impreziositi da magiche ambientazioni natalizie: il Bosco e l’Officina degli Elfi, la casa di Babbo Natale, i presepi, la mostra di borghi medievali toscani in cartapesta e, nella galleria che dal Vallo degli arcieri arriva fino al pratone della Fortezza, il mercatino degli hobbisti.

Il biglietto di ingresso all’evento è a 6 euro dal lunedì al giovedì e a 7 euro nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi. 4 euro per i bambini da 3 a 10 anni. Tutte le attività all’interno della Fortezza sono gratuite. Per le visite guidate ed i laboratori è gradita la prenotazione telefonica alla cooperativava Le Orme, ai numeri 0564.416276 o 346.6524411.

Nella foto: il trenino che porta alla Casa di Cabbo Natale