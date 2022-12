“Al Cassero è… Natale!”: accensione del grande albero e concerto dei “Carbonai di Maremma”

Il grande albero di Natale del Cassero si illuminerà a festa l’8 dicembre in uno dei momenti più attesi di “Al Cassero è… Natale!”, l’evento promosso ed organizzato dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto, che dall’8 al 30 dicembre ininterrottamente trasformerà il Cassero di Grosseto nel Villaggio di Babbo Natale.

Ad accedere l’albero, alle 18.00, sarà il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna poco prima dell’inizio del concerto dei “Carbonai di Maremma” (nella foto in basso), il coro che si rifà ai testi della tradizione maremmana e toscana unito dalla gioia e dal divertimento nello stare e cantare insieme. Il nome del gruppo fa riferimento ad uno dei lavori che hanno plasmato il territorio, il duro lavoro dei carbonai. Le canzoni del Maggio, le canzoni della tradizione toscana, le canzoni della Resistenza, le canzoni legate alle cosiddette Befanate. È questo il repertorio a cui il gruppo attinge andando anche alla ricerca di brani meno conosciuti o ricreandone di nuovi. Per “Al Cassero… è Natale” i “Carbonai di Maremma” hanno creato un nuovo repertorio di canzoni per il Natale, immergendosi nel mondo di Elfi, campanellini, cappellini rossi, fiocchi e tutto quello che può illuminare le giornate di festività natalizie.

Tra le attrazioni di “Al Cassero… è Natale” ci sono la Casa di Babbo Natale e il Villaggio degli Elfi. Il viaggio comincia dal bosco della Regina delle Nevi, la galleria delle fate, l’angolo della storia, la sala della slitta, il salotto e la camera di Babbo Natale e degli elfi, le stanze dei presepi, il salone dei giochi e dei balli, l’ufficio postale, il tronco magico, il camerino del trucca bimbi, l’officina degli elfi ed altri spazi tutti da scoprire.

Anche quest’anno torna “Cirigioco“. Grazie alla collaborazione con la Caritas diocesana di Grosseto, davanti all’ingresso della Fortezza medicea sarà presente una tenda degli Scout di Grosseto, che dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.30, e nei giorni di sabato e domenica, dalle 15.30 alle 19.30, ritirerà i giocattoli usati, in buone condizioni e sanificati, da regalare ai bambini che non hanno le stesse possibilità in occasione delle festività natalizie.