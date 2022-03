Dalla Maremma a a Varsavia: 1600 chilometri per portare aiuti umanitari all’Ucraina – VIDEO

E’ partito da Roccastrada il primo carico di aiuti umanitari raccolti dai cittadini e destinati alla popolazione dell’Ucraina in fuga dalla guerra. Un furgone pieno di beni di prima necessità, medicinali, aiuti alimentari ed abbigliamento per bambini ed adulti.

Sono partiti giovedì scorso alla guida del mezzo che la popolazione roccastradina è riuscito a riempire in pochissime ore, Daniela Montorsi, 58 anni, ed il nipote Timoteo Buratti, 28 anni, alla volta di Varsavia, dove sono giunti dopo aver guidato ininterrottamente per 20 ore percorrendo una distanza di oltre 1.600 chilometri-

A Varsavia hanno raggiunto il centro di accoglienza dei profughi ucraini, dove hanno scaricato tutto il materiale e, dopo una breve sosta per un meritato riposo, sono ripartiti per l’Italia.

Ma non sono ritornati da soli: il mezzo che all’andata era pieno di aiuti umanitari, al ritorno era ancora più carico di solidarietà: infatti Daniela e Timoteo hanno riportato con loro in Italia 7 profughi ucraini che sono stati accolti dal nostro Paese. Quattro di loro sono stati accompagnati a Bologna, mentre gli altri tre sono arrivati a Grosseto per essere accolti nel nostro territorio.

“Stavo lavorando in campagna, quando mio nipote mi ha chiamato chiedendomi se avevo fatto il digiuno per l’Ucraina – dichiara Daniela Montorsi -: gli ho detto fin da subito che si doveva fare qualcosa di più concreto. Gli ho detto che sarei partita con il furgone per portare un aiuto direttamente là e lui, senza esitare un istante, mi ha detto che sarebbe venuto con me. Ho contattato la vicesindaca di Roccastrada ed in poco tempo abbiamo riempito il furgone con molti generi di prima necessità che generosamente la popolazione roccastradina aveva raccolto in pochissime ore e giovedì, nel tardo pomeriggio, siamo partiti alla volta di Varsavia“.

“Una volta raggiunto il centro profughi a Varsavia – prosegue Timoteo Buratti – abbiamo scaricato il furgone, consegnato il materiale e ci siamo messi subito alla ricerca di qualcuno che volesse raggiungere l’Italia e, dopo una breve ricerca, siamo riusciti a trovare 7 persone , tra le quali un bambino. Quattro di loro li abbiamo lasciati a Bologna, dove hanno raggiunto dei loro parenti, e tre sono venuti con noi fino a Grosseto, dove ad aspettarli c’erano dei congiunti“.

“Desidero esprimere un grandissimo ringraziamento – dichiara la vicesindaca Stefania Pacciani – a Daniela e Timoteo per questa grande opera umanitaria, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità roccastradina che, in un brevissimo arco di tempo ha visto concretizzarsi un aiuto vero. Nel giro di pochissimi giorni, i materiali di prima necessità, dalle case dei cittadini di Roccastrada, sono arrivate direttamente ai bisognosi di aiuto”.

“Ferma restando la condanna di qualsiasi azione di guerra e la necessità da parte degli stati di ricercare il dialogo e la negoziazione per la pace in qualsiasi maniera possibile – aggiunge il sindaco Francesco Limatola –, sono queste le azioni che ci piacciono. La solidarietà ed il cuore della comunità roccastradina hanno dimostrato ancora una volta che, nel momento del bisogno, quei valori che ci contraddistinguono, vengono fuori. Invito i cittadini a proseguire nella raccolta dei beni di prima necessità perché l’emergenza è veramente seria”.

La raccolta dei generi di prima necessità per l’Ucraina prosegue tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 13.00, nella sede della Confraternita della Misericordia in via San Martino n. 44 (postazione del 118). Per informazioni contattare i numeri 0564.565093 oppure 338.4179186 (Stefania).

Le iniziative di solidarietà a Roccastrada proseguono in occasione della giornata internazionale della donna: martedì 8 marzo, nei locali del centro culturale Kaos Kreativo di Roccastrada, a partire dalle 17.15, ci saranno momenti di analisi e riflessioni tra video, foto, letture e musica.

Al termine di questo pomeriggio di riflessione condivisa, partirà un corteo per la pace che si snoderà per le vie del paese, per esprimere la ferma condanna per ogni forma di guerra, nonché manifestare vicinanza e solidarietà al popolo dell’Ucraina.