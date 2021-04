Emergenza Covid: la Provincia tende la mano alle associazioni sportive

La Provincia di Grosseto ha predisposto due misure a sostegno del mondo dello sport grossetano, prevedendo un sostegno concreto ai soggetti gestori degli impianti sportivi provinciali che, a causa delle chiusure anti-covid e quindi dell’impossibilità di svolgere regolarmente la stagione sportiva 2020, hanno visto le loro attività gravemente compromesse.

“Lo sport è uno dei settori che più è stato messo in ginocchio da questa terribile pandemia – affermano il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il consigliere con delega, Olga Ciaramella -. Per questo motivo come amministrazione, secondo un più ampio processo di politiche che la Provincia sta predisponendo a sostegno delle fasce più colpite dal covid, abbiamo accolto celermente l’appello delle associazioni sportive, usufruendo della possibilità disposta dal Dl n. 34/2020 che permette la rimodulazione del contratto di gestione degli impianti sportivi provinciali“.

“Grazie al decreto presidenziale appena approvato, sarà possibile esentare i gestori degli impianti dal pagamento del canone per tutta la durata delle chiusure causa covid – continuano presidente e consigliere -. Ma non ci siamo fermati qui: sempre nell’ottica di agevolare tutti quei soggetti che girano intorno al mondo dello sport, abbiamo prospettato una proroga della concessione per un massimo di ulteriori 3 anni, permettendo ai soggetti attualmente gestori di piscine, palestre e altri impianti, il recupero graduale dei proventi non incassati, l’ammortamento degli investimenti effettuati e programmati, nonché di tutte le numerose spese sostenute per garantire il rispetto dei protocolli anti-covid nelle strutture di competenza“.

“Politiche di questo genere risultano essere cruciali per permettere la ripartenza di un intero settore che ormai è arrivato allo stremo – concludono Vivarelli Colonna e Ciaramella -. Fare sport non significa solo prendersi cura della propria salute, ma vuol dire garantire ai più giovani di ritrovare momenti di socialità e di integrazione dopo un lungo periodo di chiusure delle scuole”.

Nello specifico, il provvedimento riguarda la pista di atletica in gestione all’Asd Condor 81ers Grosseto polisportiva, l’impianto adibito a mini baseball gestito dall’associazione sportiva dilettantistica Junior Grosseto Baseball e la piscina scolastica di via Dei Barberi, affidata alla Virtus Buonconvento.