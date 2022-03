Emergenza Ucraina: dal personale del Comune un carico di aiuti, raccolti oltre 50 scatoloni

In partenza per l’Ucraina un carico di aiuti forniti dal personale del Comune di Grosseto.

Generi alimentari a lunga conservazione, abbigliamento pesante, prodotti per l’igiene, coperte, articoli per l’infanzia: c’è di tutto negli oltre 50 scatoloni che, oggi, si andranno ad aggiungere ad altri beni di prima necessità in partenza in serata dalla parrocchia dell’Addolorata. L’imponente raccolta, nata su iniziativa del Comitato unico di garanzia del Comune di Grosseto per le pari opportunità, è stata resa possibile dalla generosità del personale comunale che, in maniera spontanea, ha contribuito a questa concreta manifestazione di solidarietà.

“Un altro messaggio di vicinanza – afferma il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – a chi soffre. Un altro abbraccio, stavolta virtuale, ma altrettanto potente, a chi è in Ucraina e che, per scelta o per altre ragioni, è rimasto nel proprio Paese. Grazie a tutto il personale del Comune e alle loro famiglie per questo carico di speranza e amore che sta per giungere in una terra martoriata. Il cuore di Grosseto è grande”.