Aiutare gli altri ad ascoltarsi: la storia di Lucia

Lucia Cortecci, 37 anni, psicologa e psicoterapeuta, dopo gli studi a Firenze e Roma, ha scelto di specializzarsi in “mindfulness” e aprire a Grosseto il centro “Psicologia e mindfulness”

La incontro al ritorno dalle vacanze, è un fiume in piena: appena rientrata con il suo nuovo furgone (e un marito molto paziente) da un viaggio dove ha attraversato l’ Europa e dove non ha mai smesso di “assorbire” nuovi aspetti del suo lavoro.

Che cos’è e come è nata l’idea di portare a Grosseto la meditazione “mindfulness”?

Da sempre amo l’idea di poter aiutare il prossimo attraverso la comprensione delle emozioni. Nel mio centro, oltre alla terapia individuale o di coppia, mi occupo di psicologia con un approccio meditativo: la mindfulness è pienezza della mente, attenzione consapevole, una pratica di meditazione e di ascolto del proprio corpo che è stata messa a punto secondo un metodo scientifico rigoroso e attuale ma che può fondersi con le discipline più diverse come lo yoga e il taichi ma anche la danza.. ad esempio il tango!

I risultati più immediati quali sono?

Tutti gli aspetti relativi all’ansia trovano giovamento. In particolare il saper prendere decisioni in momenti di stress, in ogni ambito della vita.

I tuoi prossimi progetti?

Sto organizzando nuovi eventi nel mio Centro, inoltre mi occupo di disabilità e psichiatria con la Fondazione Il Sole, con cui collaboro da tempo e al quale sono molto legata.