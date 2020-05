Emergenza Coronavirus, l’Aism: “Sempre attivi per aiutare chi è colpito da sclerosi multipla”

A Grosseto, la sezione provinciale dell’Associazione italiana sclerosi multipla è sempre raggiungibile.

“Vogliamo capire l’impatto dell’epidemia sulla vita e la salute delle persone con sclerosi multipla e delle loro famiglie – si legge in una nota dell’asim di Grosseto -. E’ attivo un numero verde nazionale, 800.803028, e abbiamo avviato su tutto il territorio, in maniera capillare, una ‘relazione continuativa’ con tutte le persone con sclerosi multipla, sfruttando tutti i canali possibili, per capire meglio quali sono le loro preoccupazioni e quale effetto l’epidemia ha avuto e sta avendo sulla loro vita e gestione della malattia nonché capire quali carenze/necessità ci sono“.

“Come associazione, dobbiamo accelerare le risposte ai loro problemi perché non possiamo permettere che questa epidemia da Covid-19 crei ulteriori rischi alla loro salute: non solo rischio di contagio, ma progressione della malattia nonché isolamento sociale – continua il comunicato –. In Italia sono oltre 125000 le persone affette da sclerosi multipla, nella nostra provincia se ne stimano circa 400. Grazie alla capacità di ascolto, nasce un confronto permanente e per Aism è importante portarlo avanti non solo con le persone con sclerosi multipla, ma con tutte le istituzioni coinvolte”

La sede della sezione AISM di Grosseto, anche durante l’emergenza del Covid-19, continua ad essere attiva garantendo un supporto diretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio attraverso:

supporto psicologico a distanza; ritiro e consegna farmaci a domicilio attraverso il prezioso contributo di “Angeli in moto”; orientamento su tutti i servizi essenziali attivati nell’emergenza attraverso una mappatura del territorio (numeri dei referenti dei Coc – Centri operativi comunali e della Protezione Civile)

Per qualsiasi richiesta e/o informazione ricordiamo che i volontari rispondono ai numeri 335.1549925, 335.1549933 e 335.1549937.

“L’emergenza Covid-19 non ci ha permesso di essere presenti in piazza, a marzo, con la raccolta fondi ‘Gardensia’, generando una perdita di oltre 3,5 milioni di euro, ma a fine giugno arriveremo nelle vostre case con le ‘Erbe aromatiche’ per dare continuità alle attività territoriali e alla ricerca scientifica – spiega l’Aism -. A breve avremo cura di fornire tutte le informazioni utili per poterle acquistare e riceverle al proprio domicilio, rispettando le tutele di ognuno”.

Stiamo vivendo un’emergenza senza precedenti, che ha cambiato improvvisamente le priorità di tutti noi. Le persone con sclerosi multipla sono colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus perché, a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela; inoltre, nella fase di emergenza vengono meno le risposte di cura, di assistenza, di supporto. Abbiamo davanti mesi difficili in cui fare tutto il possibile per garantire i servizi essenziali alle persone con sclerosi multipla – termina il comunicato -. Aiutaci ad aiutare chi vive una doppia emergenza. Dona ora con sms al numero 45512 o sul sito emergenzacoronavirus.aism.it“.

#insiemepiùforti

Aism, insieme alla sua Fondazione (Fism), è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con sclerosi multipla, promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

Sezione provinciale Aism di Grosseto

E-mail: aismgrosseto@aism.it

Facebook: https://m.facebook.com/AISMGrosseto

Recapiti telefonici: 335.1549925 / 335.1549933 / 335.1549937