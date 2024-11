Olio e oleoturismo: se ne parla in un convegno nell’ambito del progetto “CibiAmo la Toscana”

Pitigliano (Grosseto). Continua il successo del progetto “CibiAmo la Toscana“, che ha lo scopo di diffondere le buone pratiche del mondo agroalimentare.

Un’iniziativa itinerante finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito della sottomisura 1.2 del PSR 2014-2022 e promossa da Anci Toscana in collaborazione con l’Associazione nazionale Città dell’Olio e Qualità & Servizi Srl, che coinvolge tutto il territorio regionale e prevede una serie di azioni di informazione, divulgazione e trasferimento dell’innovazione sotto forma di convegni, seminari, incontri tematici, pubblicazioni e video nelle città toscane coinvolte.

E sarà proprio la Città dell’Olio di Pitigliano ad ospitare il convegno “Dalla salute umana alla salute del territorio: tra comunità dell’olio, multifunzionalità dell’azienda agricola e oleoturismo”, in programma mercoledì 27 novembre alle 9.30 nella sala Petruccioli in piazza della Repubblica. All’incontro parteciperanno Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano, e Marcello Bonechi, vice-presidente nazionale dell’Associazione Città dell’Olio, che porteranno i saluti istituzionali e apriranno il convegno.

“Siamo felici di ospitare a Pitigliano ‘CibiAmo la Toscana’ – commenta Claudia Elmi, assessore al turismo di Pitigliano –. Questo importante convegno ci consente di approfondire diversi aspetti legati all’olivicoltura e al tempo stesso rappresenta anche un’occasione di grande visibilità per ribadire il valore della produzione di olio del nostro territorio. Ringraziamo, per questa attenzione, la Regione Toscana, Anci Toscana e l’associazione nazionale Città dell’Olio. Un appuntamento che va ad arricchire il progetto sul turismo avviato dal Comune nei mesi scorsi attraverso il quale stiamo sperimentando un percorso partecipato di comunità”.

Il programma

Nella prima sezione, con inizio alle 10.30, si affronterà il tema della produzione di cibo. Con Riccardo Gucci, professore di Coltivazioni arboree al Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa e presidente dell’Accademia nazionale dell’olivo e dell’olio si capirà come è possibile implementare la multifunzionalità dell’azienda agricola in chiave ambientale alla luce dei cambiamenti climatici.

Seguirà l’intervento della giornalista ed esperta di oleoturismo, Fabiola Pulieri. Si parlerà anche di salute con un approfondimento su olio e dieta mediterranea a cura di Armando Sarti, medico, specialista in cardiologia, pediatria, anestesia e rianimazione, già primario allo Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze.

Di comunicazione per un territorio in salute parlerà il professor Luca Toschi, fondatore e presidente del Centro ricerche “Scientia Atque usus” per la comunicazione generativa Ets e direttore del Lab Center for Generative Communication del Polo universitario “Città di Prato”. La prima parte dell’incontro si chiuderà con l’intervento del direttore generale delle Città dell’Olio Antonio Balenzano sulle comunità dell’olio come elemento di coesione e valorizzazione territoriale.

La seconda sezione del convegno sarà dedicata alla valorizzazione dell’attività agricola attraverso progetti, opportunità, esperienze e buone pratiche dal “campo”. Il primo intervento sarà di Fausta Fabbri, responsabile di settore gestione delle misure del Psr per la consulenza, la formazione, l’innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole della Regione Toscana, che illustrerà le opportunità del Csr 2023-2027 sul tema della multifunzionalità. Seguirà la relazione di Andrea Brogioni, direttore del Gal Far Maremma, sul ruolo della programmazione Laeder nel sostegno alle imprese e alle comunità locali.

Di opportunità ed esperienze in tema di oleoturismo parlerà nel dettaglio Antonella Manuli, fondatrice della Fattoria La Maliosa di Manciano, azienda vincitrice del concorso nazionale Turismo dell’Olio, edizione 2022/2023, mentre delle attività del progetto Alma Italica a supporto del benessere delle imprese locali parlerà Luigi Ceppodomo, amministratore delegato di Alma Italica.

Chiuderà i lavori l’intervento di Edoardo Passalacqua, agronomo dell’azienda agricola Guastini, che approfondirà il tema della produzione biologica e dell’agricoltura rigenerativa.

La moderazione dell’evento sarà affidata a Simone Marrucci, di Toscana Promozione.

Foto di Andrea Mearelli