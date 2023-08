Sviluppo e agricoltura sostenibile: il riconoscimento delle Spighe verdi approda in laguna

Orbetello (Grosseto). Spighe verdi, il prestigioso riconoscimento nazionale conferito dalla Fee Italia alle località italiane che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile, arriva anche a Orbetello, unica new entry in Maremma, che quest’anno fa il bis dopo aver ottenuto la sua prima Bandiera blu.

Il programma Spighe verdi ha come obiettivo i Comuni rurali che intendono valorizzare uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell’ambiente e la difesa del paesaggio, un riconoscimento importantissimo per la cittadina lagunare: «Dopo la Bandiera blu che premia la nostra qualità di Comune costiero in termini di ambiente e servizi – dichiara il sindaco, Andrea Casamenti –, il riconoscimento delle Spighe verdi è un ulteriore coronamento di un trend positivo che sottolinea la ricchezza del nostro territorio, caratterizzato dall’eccellenza anche in termini di paesaggio rurale».

Soddisfazione e orgoglio per questo nuovo riconoscimento sono espressi anche da Roberto Berardi, imprenditore agricolo e consigliere comunale del Comune di Orbetello, che ha numerose deleghe, tra cui quella all’agricoltura: «Soddisfazione e orgoglio che desidero condividere con tutti gli addetti del settore – sottolinea – per questo prestigioso riconoscimento. Da agricoltore sono testimone delle complicazioni che il nostro lavoro ci chiama ad affrontare ogni giorno, con nuove e impreviste situazioni di emergenza che dobbiamo gestire, ma la passione per il lavoro e l’amore per il territorio ci aiutano a non mollare mai».

«Siamo fra i Comuni promotori del distretto rurale biologico – aggiunge Berardi – e vantiamo colture ortofrutticole, cerealicole, zootecniche, olivicole, vitivinicole e molto altro, di qualità eccezionale, che interessano tutto il territorio comunale, a partire dalla valle dell’Albegna. Per noi l’agricoltura di qualità e il rispetto dell’ambiente sono un marchio di fabbrica, e anche per questo motivo ci batteremo contro l’ipotesi di realizzare un parco eolico a San Donato».

Da parte loro gli amministratori ringraziano le aziende del mondo rurale che hanno investito nello sviluppo sostenibile, ottenuto prestigiosi riconoscimenti ed esportato le loro eccellenze nel mondo, con il risultato anche di promuovere il territorio: «Ringraziamo chi lavora e investe per ottenere massimi livelli di qualità – concludono gli amministratori – contribuendo al raggiungimento di un obiettivo che, come amministrazione comunale, abbiamo perseguito con impegno e determinazione».