Consorzio Agrario del Tirreno, eletto il nuovo presidente: ecco chi è

Grosseto. Bruno Tuccio è il nuovo presidente del Consorzio Agrario del Tirreno nato dalla fusione, nel 2015, del Consorzio Agrario della Maremma Toscana e del Consorzio Agrario di Viterbo.

47 anni, imprenditore vitivinicolo di Castiglion della Pescaia, Bruno Tuccio è stato nominato all’unanimità dall’assemblea del Consorzio Agrario del Tirreno riunita nel quartier generale di Grosseto. Insieme a Bruno Tucci,o è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio che resterà in carica per i prossimi tre anni, formato da rappresentanti delle province di Livorno, Grosseto, Viterbo, Rieti, Pisa, Lucca e Pistoia, ed il collegio dei revisori.

Il nuovo presidente succede al compianto Massimo Neri, scomparso lo scorso novembre, che aveva guidato il Consorzio del Tirreno verso l’adesione, in qualità di socio fondatore, dei Consorzi Agrari d’Italia, la più grande piattaforma voluta da Coldiretti per il collocamento delle produzioni agricole e per l’accesso al mercato dei mezzi tecnici e dei servizi ai prezzi e alle condizioni più vantaggiosi. Ad oggi fanno parte di Cai: Bonifiche Ferraresi, Consorzio Agrario dell’Emilia, Consorzio Agrario del Tirreno, Consorzio Agrario del Centro Sud, Consorzio Agrario dell’Adriatico e Consorzio Agrario del Nordest.

“Ereditiamo un progetto ambizioso in un momento cruciale per il futuro dell’agricoltura e del Paese. La fusione e la conseguente fondazione dei Consorzi Agrari d’Italia, avvenuta il primo ottobre 2020 – ha esordito il neo presidente Tuccio durante il suo primo intervento – è stato un passaggio importante per tutto il territorio e per le imprese agricole. Il compito del Consorzio è quello di avere una ricaduta reale sul territorio e dare risposte sistemiche alle imprese mettendogli a disposizione servizi più moderni sempre più orientati verso un’agricoltura di precisione, più sostenibile e mezzi tecnici più competitivi dal punto di vista della qualità e dei prezzi. Vogliamo rendere i nostri agricoltori protagonisti delle filiere nazionali, attraverso contratti di filiera che assicurino condizioni durature e migliori ed un maggiore coinvolgimento dei soci nella vita del Consorzio. Investiremo in ricerca, sviluppo ed in logistica”.

All’assemblea elettiva ha partecipato, in diretta streaming, l’amministratore delegato di Cai, Gianluca Lelli, che ha ribadito la necessità di “recuperare il contatto con il territorio e consolidare la presenza della rete un attraverso un servizio migliore alle imprese“.

Presenti il presidente di Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi, il vicepresidente di Coldiretti Lazio e presidente di Coldiretti Viterbo, Mauro Pacifici.

Fanno parte del consiglio di amministrazione Bruno Tuccio (presidente), Marco Bruni, Tiziano Busti, Luigi Cimarello, Simone Ferri Graziani, Cristiano Genovali, Paolo Giorgi, Fiorella Lenzi, Gianfranco Olivieri, Mauro Pacifici, Lorenzo Pavone, Alessandro Piceni Belli, Lorenzo Piras, Matteo Serravalle e Fabio Toccaceli.

Le congratulazioni per la nomina di Bruno Tuccio arrivano da Coldiretti Toscana che augura “un proficuo lavoro a tutto il nuovo consiglio di amministrazione”.

Congratulazioni alla nomina di Bruno Tucci anche da parte della federazione di Grosseto di Coldiretti, di cui è stato delegato giovanile e membro del consiglio direttivo.